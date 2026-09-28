Limpiando parabrisas, así pide votos Manelyk González para no salir de la Granja VIP

Antes de ingresar a La Granja VIP muchos de los participantes se prepararon para pedir apoyo a su público si alguna vez salían nominados. Manelyk González fue una de ellas y lo hizo con una dinámica especial: limpiando parabrisas.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la reina de los realities aparece con su estilista quien le pregunta: "¿qué eres capaz de hacer cuando estés nominada?" y ella asegura que es capaz de limpiar parabrisas todo el día.

En la siguiente imagen se ve a Mane en una calle portando una gorra y un pants. Aunque, según algunos de los comentarios, muchos soñarían con encontrarse a la influencer en un semáforo, en la realidad no tuvo tanta suerte.

Aunque explicaba a los condcutores que no les iba a cobrar, varios se negaron a que imanes les limpiara el vidrio. "Me aplicaron la ñera como, no te acerques perra", dijo Mane en el video.

¿Por qué Manelyk González está nominada esta semana?

Una vez más Manelyk González está en riesgo de salir de La Granja VIP, la razón es que María Karunna la nombró en el Legado, dinámica en la que el Granjero eliminado pone en riesgo a alguien que todavía permanece en el reality.

Mane forma parte de los nominados en la gala de eliminación de este domingo 27 de septiembre al lado de:



La Bebeshita

Carlos Trejo

Julio Camejo

Kenny

Lista definitiva de NOMINADOS en la tercera semana de La Granja VIP; uno de ellos será eliminado este domingo|Crédito: La Granja VIP

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

Recuerda que puedes votar para salvar a tu Granjero favorito a través de la página oficial de Azteca UNO. Basta con ingresar al portal y dar clic en la pestaña de Vota, aparecerá la lista de los cinco nominados. Todos los días tendrás diez votos disponibles que pueden darse a un solo Granjero o repartirse. Para tener votos extras se puede iniciar sesión o ver un breve video.

Las votaciones están abiertas hasta que Adal Ramones anuncie el cierre de las mismas durante la gala.

