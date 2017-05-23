¡Querétaro ya está en la recta final de MasterChef Junior!

El domingo pasado vimos uno de los mejores capítulos de MasterChef Junior, pues los participantes se fueron a la bella ciudad de Londres para realizar el ya conocido reto de campo, en el cual los niños cocinaron para seguir su camino rumbo a la final y convertirse en el mejor cocinero de MasterChef Junior 2017.

Durante el reto en Londres, Rebekah y Nicole se tuvieron que enfrentar al temible reto de eliminación; uno de los más difíciles dentro de la competencia de la Cocina más famosa de México, pues no por nada el chef Benito no contuvo las lágrimas antes de anunciar que Nicole, originaria de Chiapas y una de las más fuertes abandonaría la competencia.

Sin embargo, la competencia tiene que seguir y hoy tres de los cinco finalistas son orgullosamente queretanos por lo que harán lo que sea para ganar la competencia y poner el nombre de su estado muy en alto.

Michelle Díaz, tiene 10 años ama comer y además de cocinar otra de sus grandes pasiones es el fútbol. Michelle se ha caracterizado dentro de la competencia por poseer un carácter ejemplar.

Rebekah Marquina, tiene 12 años de edad, le gusta tocar el piano y es amante de la repostería y la moda, pues en cada uno de los capítulos pudimos ver a Rebekah portando una bolsa muy acorde a sus outfits.