“A mí siempre me quieren llevar al límite": Carmen expresa una queja respecto a sus platillos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera fue muy directa al afirmar que ella no se va a rendir dentro del Mundo MasterChef 24/7.
Carmen aprovechó un momento antes de que comience el viernes de reto de salvación este 5 de junio, para aclarar que aunque ella siente que sus platillos son cuestionados más y le han pedido cambiarlos, no se va a rendir y que seguirá a flote dentro de la cocina más famosa del México: MasterChef 24/7.