MasterChef 24/7 | Antrax el primero en recibir su filipina y asegurar su lugar entre los 12 mejores
Su impecable interpretación de la receta le dio la victoria sobre Luis en el primer duelo de la noche.
El primer enfrentamiento de MasterChef 24/7 terminó con una decisión a favor de Antrax, quien convenció a los Chefs con un entrecot de res acompañado de chimichurri y papas aplastadas. Los jueces destacaron el término de la carne, el equilibrio de sabores y la ejecución de la receta inspirada en Jamie Oliver. En este duelo Antraz fue reconocido como el ganador y se ganó la filipina que lo acredita entre los 12 mejores cocineros.