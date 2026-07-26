MasterChef 24/7 | Antrax el primero en recibir su filipina y asegurar su lugar entre los 12 mejores

El primer enfrentamiento de MasterChef 24/7 terminó con una decisión a favor de Antrax, quien convenció a los Chefs con un entrecot de res acompañado de chimichurri y papas aplastadas. Los jueces destacaron el término de la carne, el equilibrio de sabores y la ejecución de la receta inspirada en Jamie Oliver. En este duelo Antraz fue reconocido como el ganador y se ganó la filipina que lo acredita entre los 12 mejores cocineros.