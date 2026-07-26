MasterChef 24/7 |Lancer entre los 12 mejores cocineros al vencer a Michelle

El segundo duelo de MasterChef 24/7 llegó a su fin con la victoria de Lancer, quien logró superar a Michelle tras la degustación del exigente cordero inspirado en el chef Yotam Ottolenghi. Fiel a su estilo, Lancer celebró con humor e incluso intentó quitarse la camisa antes de colocarse la filipina, mientras reconocía que Michelle siempre ha sido una de las rivales más fuertes.