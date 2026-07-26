MasterChef 24/7 | ¡Lancer vs Michelle! La concentración y el sabor se enfrentan en un duelo de alto nivel

La tensión se apodera de la cocina más famosa de México en MasterChef 24/7 con un intenso duelo entre Lancer y Michelle. Ambos cocineros dejaron todo en la cocina para preparar la receta que les fue asignada, demostrando que la concentración, la precisión y el manejo de los sabores serían claves para conquistar a los jueces. El Chef Herrera fue testigo de este enfrentamiento, donde cada movimiento, cada decisión y cada elemento del platillo podían marcar la diferencia entre avanzar o quedar en riesgo dentro de la competencia. La presión aumenta y los cocineros saben que en esta etapa cada detalle puede definir su futuro.