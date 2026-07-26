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MasterChef 24/7 | Jazmín logra obtener la filipina y asegura su nombre entre los mejores 12 cocineros

La joven cocinera venció a Emmanuel y aseguró su lugar entre los 12 mejores de la competencia.

El tercer duelo de MasterChef 24/7 terminó con una contundente decisión de los Chefs a favor de Jazmín, quien logró imponerse a Emmanuel con su interpretación del reto. Durante la degustación, los jueces señalaron que uno de los aspectos más delicados de la receta era el manejo del pescado y sus espinas.

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