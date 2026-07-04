Antrax le confiesa a Jazmín que tiene miedo de que se vaya; “Me gustaría que llegáramos juntos a la final de MasterChef 24/7" (VIDEO)

En una sincera conversación, Antrax le confesó a Jazmín el temor que le genera una posible partida suya: “Me gustaría que llegáramos a la final”. Además, ambos participantes abrieron su corazón y admitieron que su apoyo mutuo es el verdadero motor que los ayuda a soportar el aislamiento en MasterChef 24/7. Una alianza que va más allá de la cocina y que busca blindarse ante la expulsión.