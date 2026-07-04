“Está rarísimo": Carmen revela en MasterChef 24/7 por qué el pollo que venden en México es amarillo (VIDEO)

Carmen compartió un dato que sorprendió a sus compañeros de MasterChef 24/7. Con la autoridad de haber trabajado en una pollería, la cocinera explicó la verdadera razón detrás del llamativo color amarillo del pollo que se comercializa en México. La cocinera detalló que, según descubrió en un documental, ese tono no es natural, sino que se tiñe artificialmente para que el producto luzca más fresco y apetitoso ante los ojos del consumidor.