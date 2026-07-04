“Realmente no me quiero ir": Luis habla de sus 7 delantales negros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras acumular su séptimo delantal negro, Luis abrió su corazón en una honesta conversación con Carmen, donde analizó el tenso ambiente que se vive en las estaciones. “Siento que todos se han apagado y que cada vez están más divididos”, confesó el cocinero, evidenciando el desgaste emocional del grupo. A pesar de la mala racha y de no lograr subir al balcón, Luis se mantiene firme: conserva la esperanza de seguir en el reality y demostrar que su historia culinaria aún no termina en MasterChef 24/7.