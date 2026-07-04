Hipnosis colectiva en MasterChef 24/7: Antrax apoya a sus amigos para lograr mejores resultados en la competencia

Con una terapia de hipnosis Antrax decidió apoyar a sus amigos en MasterChef 24/7 para que obtengan mejores resultados en la competencia de cocina. Los elegidos este sábado fueron Ixdit, Emmanuel y Jazmín, quienes se dejaron llevar por las palabras de su compañero y vivieron un momento diferente que esperan los ayude a llegar hasta el final del reality.