“La mejor Navidad de mi vida": Antrax recuerda en MasterChef 24/7 un emotivo momento familiar (VIDEO)
Antrax abrió su corazón con Jazmín y Camila y compartió este lindo recuerdo.
Este sábado de descanso en Mundo MasterChef 24/7, los participantes dedicaron tiempo a relajarse pero también a seguir compartiendo momentos y recuerdos de su vida fuera del reality. En esta ocasión, Antrax contó cómo fue su primera Navidad en Estados Unidos, en donde su mamá se reunió con su hermana, a quien había dejado de ver hacía 30 años atrás.