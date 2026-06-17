“Apenas lo noté": El tierno gesto que Pablo descubrió en Daniela de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Pese a que Pablo y Daniela habían decidido tomar distancia, en el Mundo MasterChef 24/7 la fuerza de su amistad los sigue uniendo, y esta vez, los cocineros compartieron una plática en la que el guatemalteco le confesó que tiene ciertos rasgos de personalidad que la hacen ver más pequeña e incluso, en ocasiones se olvida de que ella es mayor que él. Esto fue todo lo que le dijo.