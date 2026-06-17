Me quiere quitar a mi familia | Programa del 17 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Marisela y su esposo han salido adelante gracias a su oficio de payasos callejeros, sin embargo, su hija Allison se avergüenza de ellos desde que su tía volvió de los Estados Unidos para abrirle los ojos. Además, Ángel acusa a su cuñada de querer revivir el romance que vivieron en su juventud. El testimonio de Martín no dejará dudas de la personalidad de Miriam.