¡Creyó ser el único! Jugaron con Martín y habrá consecuencias

Aunque Miriam está empeñada en tener algo con Ángel y desbaratar a la familia de su hermana, Martín revela que él creyó ser todo para Miriam. Martín sabía que Miriam no tenía buena relación con su familia, pero ahora que conoce la verdad, su opinión de Miriam ha cambiado. ¡Para Martín todo se terminó incluyendo el dinero que le daba!