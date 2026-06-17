¡Creyó ser el único! Jugaron con Martín y habrá consecuencias
Martín creía ser pareja de Miriam y le daba todo su amor y su dinero; ahora que le abrieron los ojos, advierte que habrá consecuencias importantes.
Aunque Miriam está empeñada en tener algo con Ángel y desbaratar a la familia de su hermana, Martín revela que él creyó ser todo para Miriam. Martín sabía que Miriam no tenía buena relación con su familia, pero ahora que conoce la verdad, su opinión de Miriam ha cambiado. ¡Para Martín todo se terminó incluyendo el dinero que le daba!