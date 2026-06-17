¡Su cuñada quiere con él! Ángel ha recibido coqueteos de su cuñada, pero él no quiere nada

Ángel, esposo de Marisela, llega a la clínica de emociones para negar que quiere algo con Miriam, su cuñada. Además, la acusa de mandarle mensajes que él nunca ha respondido. Miriam y Ángel tuvieron un romance de juventud, pero ahora él ya tiene su vida hecha y no le interesa nada con Miriam. ¿Por qué Miriam puso sus ojos en Ángel? ¿Será amor, envidia o venganza contra su hermana?