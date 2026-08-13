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“Aplícamela a mí porque estoy cansada": Ixdit cuenta cómo Daniela le pidió bloquearla en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ixdit sostiene que Daniela Parra le pidió que la bloqueara porque ya quiere salir de MasterChef 24/7.

La controversia sigue creciendo en el Mundo MasterChef 24/7 luego de que Ixdit usara el poder del Pin del Chef para bloquear a Daniela e impedir que la salve el público el próximo domingo de eliminación, pues, ella asegura que Parra se lo pidió, sin embargo, Daniela dice que eso no fue así.

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