"¿Estará valiendo la pena?": Julio comparte su frustración por el resultado de la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ramahá, Carmen y Daniela le compartieron palabras de aliento al cocinero tras haber recibido uno de los delantales negros de la gala del 13 de agosto
Tras haber recibido uno de los delantales negros de la gala del 13 de agosto, Julio le compartió a sus aliados la frustración que sentía por un cúmulo de situaciones, por lo que Ramahá, Carmen y Daniela no dudaron en compartirle palabras de aliento para motivarlo.