¡Warrior detiene el Juego de Extinción! Sebastian ya no quería seguir en Survivor México

El Juego de Extinción vivió un momento inesperado cuando Warrior tuvo que detener la competencia. Durante el desafío, detectó que Sebastián estaba tirando su torre a propósito, pues el sobreviviente habría tomado la decisión de no continuar en la competencia. La situación sorprendió a todos y puso en pausa uno de los momentos más importantes para definir el futuro de los participantes.