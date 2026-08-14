“Me pidió que no dijera nada": Flor apoya la versión de Ixdit respecto a Daniela en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La polémica sigue en la cocinas más famosa de México: MasterChef 24/7. La controversia creció luego de que Ixdit usara el Pin del Chef para bloquear a Daniela e impedir que el público la salve este domingo de eliminación. Mientras Ixdit asegura que Parra se lo pidió directamente en el elevador, Daniela lo niega. Para echar más leña al fuego, Flor respaldó a Ixdit afirmando que la versión es real y revelando que la propia Daniela le pidió guardar silencio al respecto.