Masterchef 24/7 | Comienza un nuevo reto: los cocineros deberán adaptarse para evitar la eliminación

La competencia sube de nivel en MasterChef 24/7 con un nuevo reto que exigirá técnica, creatividad y capacidad de adaptación. Cada caja misteriosa representa el estilo culinario de uno de los tres chefs y contiene ingredientes únicos con los que los cocineros deberán trabajar. El desafío será transformar esos productos en platillos deliciosos que reflejen su talento y comprensión de cada cocina. Con la eliminación cada vez más cerca, los participantes saben que deberán adaptarse rápidamente para evitar convertirse en los siguientes eliminados de la noche dentro de la cocina más famosa de México.