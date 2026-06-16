¿Boda en MasterChef 24/7? Camila revela el diseño de su vestido de novia (VIDEO)
La cocinera de MasterChef México 2026 ya tiene el boceto de su vestido para el gran día.
Camila mostró que en su libreta de anotaciones no solo tiene recetas. La cocinera de MasterChef 24/7 ya tiene el diseño de su vestido de novia y así lo dejó saber. De acuerdo con su boceto, quiere una prenda de escote corazón, con corsé y falda ampona al estilo princesa. Recordemos que la concursante le pidió matrimonio a su novio desde el Mundo de MasterChef México 2026.