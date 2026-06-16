¿Boda en MasterChef 24/7? Camila revela el diseño de su vestido de novia (VIDEO)

Camila mostró que en su libreta de anotaciones no solo tiene recetas. La cocinera de MasterChef 24/7 ya tiene el diseño de su vestido de novia y así lo dejó saber. De acuerdo con su boceto, quiere una prenda de escote corazón, con corsé y falda ampona al estilo princesa. Recordemos que la concursante le pidió matrimonio a su novio desde el Mundo de MasterChef México 2026.