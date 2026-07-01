Se revelan los castigos para los cocineros con peor desempeño de la gala de hoy 30 de junio en MasterChef 24/7

Tras una intensa gala de beneficios y castigos, no solamente quedaron definidos los tres capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana, sino también las sanciones para los cocineros con peor desempeño de la noche. ¿En qué consistieron los castigos? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron la encomienda de volver a cocinar verrines dulces o salados tras el desastroso reto de la pasada gala de eliminación y estuvieron divididos en dos equipos.

Una vez terminado el reto del primer grupo, los paladares más exigentes de México determinaron que Jazmín, Diego e Ixdit, quien recibió un sabotaje por parte de Daniela, fueran los cocineros castigados y su sanción fue dejar completamente limpia la cocina oculta esta misma noche, ya que de lo contrario, no podrían irse a dormir. Además, Claudia Lizaldi adelantó que la dark kitchen "tendrá un trabajo intenso".

Por otro lado y luego de la degustación del segundo grupo, los Chefs eligieron a Camila y Nora como las peores cocineras del desafío. No obstante, también fue revelado que Claudia, quien será la capitana del equipo azul en la gala de mañana, fue elogiada por los Chefs tras haber preparado el mejor platillo de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Ramahá (equipo rojo), Claudia (equipo azul) y Antrax (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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