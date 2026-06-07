“Tanto que predican respeto": Camila y Antrax se quejan de las actitudes de “Las Divas” en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Un nuevo conflicto se está originando en el Mundo MasterChef 24/7, esta vez por el ruido extremo que “Las Divas” hacen mientras sus compañeros están durmiendo. Y los que no se quedaron callados sobre este tema, fueron Antrax y Camila, quienes expresaron su molestia contra Michelle, Daniela, Carmen, Julio, Pablo y Diego por quedarse hasta la madrugada con gritos y risas, sin importarles que hace tan solo unos días, ellos se quejaban de que no podían descansar y siempre piden que se respeten los espacios.

