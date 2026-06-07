“Tanto que predican respeto": Camila y Antrax se quejan de las actitudes de “Las Divas” en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 no están de acuerdo con la “incongruencia” de sus compañeras, pues consideran que se quejan de lo mismo que ellas hacen.
Un nuevo conflicto se está originando en el Mundo MasterChef 24/7, esta vez por el ruido extremo que “Las Divas” hacen mientras sus compañeros están durmiendo. Y los que no se quedaron callados sobre este tema, fueron Antrax y Camila, quienes expresaron su molestia contra Michelle, Daniela, Carmen, Julio, Pablo y Diego por quedarse hasta la madrugada con gritos y risas, sin importarles que hace tan solo unos días, ellos se quejaban de que no podían descansar y siempre piden que se respeten los espacios.