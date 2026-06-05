¿Error de Michelle? Cocineros de MasterChef 24/7 se quejan de que los trastes están mal lavados

La convivencia en MasterChef 24/7 ha pasado por momentos de tensión por temas relacionados con la limpieza de los espacios comunes y los trastes sucios. Es por esto que es tan importante que la brigada de limpieza semanal ponga empeño en su trabajo, algo que al parecer Michelle y sus compañeros no están haciendo de la mejor manera.

Al menos esto fue lo que demostró Claudia cuando expresó su desagrado por el sabor que los platos de la comida tenían impregnado, como si no se hubieran lavado correctamente. "Ay, es que a los platos y a los vasos se les quedó como el sabor de desinfectante. Ya ven que estuvieron usando lo mismo que para trapear el piso, entonces como que se impregnó y sabe raro", expresó la cocinera.

Claudia se quejó de la limpieza de los trastes en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Y aunque no quiso mencionar nombres y Lula le pidió que mejor evitara hacer comentarios de ese tipo, toda la culpa de esta situación recaería en Michelle, Lancer y María, quienes fueron elegidos por Flor para esta misión, como parte de sus beneficios por el Pin del chef.

Así han sido los pleitos de Michelle por la limpieza en MasterChef 24/7

A lo largo de su experiencia como la responsable de mantener impecable el Mundo MasterChef 24/7 durante toda la semana 3, Michelle ha tenido varias dificultades para completar las tareas de la limpieza con éxito. Esto porque hay algunas tareas que se le dificultan y no le gusta hacer, como el exprimir los trapos.

Pero eso no es todo, porque desde antes la modelo y cocinera ya se había proclamado como una "amante de la limpieza", al grado de que tuvo varias confrontaciones con los cocineros de MasterChef 24/7 por "desordenados". Es el caso de lo que pasó cuando le exigió a Ricardo que lavara sus trastes, cuando discutió con Ixdit porque tenía su cama destendida o con Ramahá por supuestamente tener un caos en el cuarto.