“Me creo mucho en este momento": Carmen está más segura que nunca en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este viernes 17 de julio, dentro de MasterChef 24/7 ocurrió una de las jornadas más largas para los cocineros, la cual, incluso, evitó que algunos de ellos no tuviera tiempo para bañarse previo a la gala, sin embargo, pese a todo, Carmen reconoció sentirse orgullosa de su esfuerzo y los resultados que obtuvo este día en la cocina.