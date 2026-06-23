“No andes de bocona": Carmen estalla contra Ixdit por diferencias en la prueba de MasterChef 24/7

Las rencillas entre Ixdit y Carmen siguen más fuertes que nunca, especialmente desde que tuvieron una charla incómoda y no lograron solucionar sus conflictos. Y a pesar de que las cosas estaban relativamente tranquilas, todo cambio cuando Ixdit señaló a Carmen de ser desordenada en el baño, algo que hizo enojar a la creadora y provocó que regresara al Mundo MasterChef 24/7 a buscar pruebas para desmentirla.