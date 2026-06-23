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Los cocineros de MasterChef 24/7 ponen a prueba lo aprendido en clases con un reto por la ventaja (VIDEO)

La Chef Isabel Carvajal se dispuso a averiguar quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 que sí le ponen atención y se llevó varias sorpresas.

A estas alturas de la competencia y con todas las clases que han tenido con los “Maestros del fuego”, los cocineros de MasterChef 24/7 ya deberían dominar los conocimientos en gastronomía. Y para hacer una evaluación de su desempeño, la Chef Isabel Carvajal organizó una divertida trivia que puso en evidencia a los que sí se aplican en las lecciones.

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