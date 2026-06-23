“Voy a salvar MasterChef 24/7": Antrax ya está decidido a usar el Pin para poner orden con los cocineros (VIDEO)

Después de lucirse en las pruebas con los jueces, Antrax se convirtió en el ganador del Pin para la semana 6 de MasterChef 24/7. Y además de que quiere saldar algunas cuentas pendientes con otros cocineros y aprovechar los beneficios, también tiene contemplado poner orden en la brigada de limpieza, pues considera que no se respetaron los acuerdos que tenían. Por otra parte, reconoció que a él y a Ixdit se les hizo muy complicado terminar todo con la abrupta salida de María.