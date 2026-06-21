MasterChef 24/7 | Degustación de cazuelas define el rumbo de la competencia

La cocina más famosa de México vivió una nueva jornada de alta exigencia con la degustación de platillos de cazuela, un reto que resultó clave para definir qué equipo podría avanzar a una siguiente fase decisiva. Cada preparación fue evaluada cuidadosamente por los chefs, quienes analizaron el sabor, la técnica y la presentación de cada propuesta. Sin embargo, dejaron claro que no todos los equipos cuentan con el nivel necesario para superar este desafío, elevando aún más la presión entre los participantes. Solo aquellos que logren destacar con su sazón y trabajo en equipo tendrán la oportunidad de enfrentarse a un reto intenso que podría llevarlos a subir al balcón y asegurar su continuidad en la competencia.