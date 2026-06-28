¿Traición a Carmen y Michelle? Claudia ya tiene nueva favorita para llegar a la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las alianzas en MasterChef 24/7 son cada vez más evidentes, justo como la que tiene Claudia con Carmen y Michelle, que pasaron de ser sus rivales a sus amigas en muy poco tiempo. Sin embargo, esto no significa que la repostera solo quiera verlas a ellas triunfando, ya que en realidad también tiene la ilusión de llegar a la final de la cocina más famosa de México junto a Nora, que a pesar de que lleva pocos días en la competencia, ya demostró que tiene un gran sazón y está dispuesta a mejorar todos los días.