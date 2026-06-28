Luis explica la teoría de los equipos en la eliminación MasterChef 24/7: “Todos se han ido” (VIDEO)
Aunque está tratando de mantenerse tranquilo, Luis no pudo evitar pensar en la coincidencia que une a todos los cocineros que han quedado fuera de MasterChef 24/7.
Uno de los cocineros que tendrá que defender su lugar en la sexta gala de eliminación en MasterChef 24/7 es Luis, quien ha tenido delantal negro desde la semana 1 y siempre tiene la incertidumbre de salir. Es por esto que se dio a la tarea de analizar las posibilidades y se dio cuenta de que los expulsados casi siempre son personas con las que trabaja en equipo, que esta vez son Antrax, Flor y Camila.