Luis explica la teoría de los equipos en la eliminación MasterChef 24/7: “Todos se han ido” (VIDEO)

Uno de los cocineros que tendrá que defender su lugar en la sexta gala de eliminación en MasterChef 24/7 es Luis, quien ha tenido delantal negro desde la semana 1 y siempre tiene la incertidumbre de salir. Es por esto que se dio a la tarea de analizar las posibilidades y se dio cuenta de que los expulsados casi siempre son personas con las que trabaja en equipo, que esta vez son Antrax, Flor y Camila.

