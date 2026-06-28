Luis se siente orgulloso por su récord de delantales negros en MasterChef 24/7 y lo festeja con una corona (VIDEO)

Por sexta semana consecutiva, Luis tiene delantal negro en MasterChef 24/7, lo que significa que su permanencia está en riesgo y tiene que dar lo mejor en las pruebas del domingo de eliminación. Así que para disipar un poco los nervios por esta situación, el creador de “Notibola” se dispuso a celebrar con una llamativa coronación en la que destacó que pese a que no ha logrado subir al balcón, siemmpre consigue eliminar a sus adversarios y esta vez no será la excepción.