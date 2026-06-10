La clase magistral para los cocineros que se quedaron en el Mundo de MasterChef 24/7 este 10 de junio
Los cocineros que no salieron este miércoles del Mundo de MasterChef México recibieron una interesante clase.
Este miércoles 10 de junio, los cocineros que perdieron los retos del día anterior se quedaron en el Mundo de MasterChef 24/7, pero no todo fueron castigos. La mitad de los concursantes salieron para recibir un premio, y los otros recibieron una clase magistral del Chef Iván Zavala, experto en pastelería hiperrealista.