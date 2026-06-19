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El Chef Diego Niño pide a los cocineros de MasterChef 24/7 una vestimenta especial para las galas (VIDEO)

El “Maestro del fuego” de MasterChef México 2026 le hizo un llamado a los concursantes.

Al finalizar la clase del “Maestro del fuego” Diego Niño, decidió hablar con los cocineros de MasterChef 24/7 para pedirles que a las galas del reality asistan uniformados, con pantalón negro, zapatos limpios y sus playeras con nombre. El experto en cocina les dijo que algunos prefieren utilizar ropa colorida, pero es mejor que lo dejen para cuando tengan sus propios restaurantes.

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