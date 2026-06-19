Jazmín asegura que nunca olvidará el beso de la Chef Zahie Téllez en la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, Jazmín superó el reto de cocina y conquistó a los Chefs con su platillo. Mientras Alfonso “Poncho” Candena felicitó a la cocinera por su preparación, Zahie Téllez tuvo un detalle especial. De acuerdo con la concursante, no olvidará el beso que le dio la experta culinaria en la mejilla.