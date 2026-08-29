Previo a la final de MasterChef 24/7: La Chef Zahie revela el éxito de un emplatado ganador

A unos días de la Gran Final de MasterChef 24/7, los cocineros no solo necesitan demostrar que dominan los sabores y las técnicas, también deben cuidar un elemento que puede hacer la diferencia al momento de presentar sus platillos: el emplatado. La Chef Zahie Téllez ha compartido algunos de sus secretos para conseguir una presentación digna de un cocinero profesional y, de acuerdo con sus consejos, existe una regla que no debe perderse de vista.

MasterChef 24/7: El secreto de un buen emplatado, según Zahie Téllez

Para la jueza de MasterChef México 2026, todo comienza por identificar cuál es el elemento que se quiere destacar. Por ejemplo, si se prepara un filete a la mostaza, el filete debe convertirse en el centro de atención, ya sea colocándolo en el centro del plato o a un lado y acompañándolo con otros elementos.

La Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 compartió datos muy interesantes sobre el pollo|ESPECIAL

La clave está en evitar que las guarniciones tengan mayor presencia que el ingrediente principal. Un puré, una salsa o cualquier acompañamiento debe funcionar como complemento y no competir visualmente con el protagonista. "Tú lo puedes poner en el centro o lo puedes poner a un lado y que vayan acompañando o un puré o una salsa o cualquier guarnición, que la guarnición nunca sea más grande", explicó en un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

Otro de los secretos que puede transformar por completo la presentación de un platillo es darle altura. De acuerdo con la Chef Zahie, los platos que incorporan diferentes niveles pueden resultar visualmente más atractivos. Una técnica sencilla puede aplicarse, por ejemplo, al servir pasta: en lugar de colocarla directamente sobre el plato, se puede utilizar un cucharón o unas pinzas para darle forma y volumen.

"Porque los platos que tienen altura vienen y visualmente son mucho más bonitos", indicó la experta culinaria.

Asimismo, la Chef de MasterChef 24/7 es clara en que no existe una única manera de emplatar, y que el ingrediente principal puede colocarse al centro, a un costado o incluso formar parte de una composición que siga una determinada secuencia. Las salsas también pueden convertirse en una herramienta para jugar con la presentación, ya sea creando diferentes formas o pequeños puntos alrededor del plato.

Zahie Téllez incluso pone como ejemplo una coliflor rostizada: si este es el ingrediente principal, debe conservar el protagonismo y los demás elementos deben utilizarse para acompañarla sin quitarle atención. Más allá de utilizar técnicas sofisticadas, el consejo de la jueza del reality culinario señala: "La creatividad es muy importante, pero sobre todo que tu plato sea balanceado".

En conclusión, la creatividad es importante, pero no se trata de llenar el plato de elementos. Cada ingrediente debe tener un propósito y contribuir a que exista armonía entre colores, texturas, sabores y alturas.

Ahora que la competencia de MasterChef 24/7 se acerca a su Gran Final este domingo 30 de agosto, estos detalles pueden convertirse en un factor importante para los cocineros que buscan conquistar a los chefs y llevarse el premio de 2 millones de pesos. Porque un platillo puede tener un gran sabor, pero una presentación equilibrada es capaz de convertirlo en una experiencia mucho más atractiva desde el primer vistazo.