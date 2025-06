Criticó a la chef Zahie Téllez y Poncho Cadena salió al rescate: ‘Yo voté para que salieras’

La eliminación de Isaías Espinoza, mejor conocido en redes como “Chef en Proceso”, dejó a muchos con la ceja levantada. Su salida de MasterChef Celebrity Generaciones no solo fue sorpresiva para algunos fans, también vino acompañada de declaraciones que encendieron las redes. ¿Qué dijo el chef Poncho Cadena al respecto?

En una entrevista posterior, Isaías compartió un tenso momento que vivió fuera de cámaras con la chef Zahie Téllez, asegurando que ella lo cuestionó con dureza sobre su platillo. “¿Neta sí te gustó tu mole?”, le habría dicho Zahie, a lo que él respondió que no... y ahí comenzó la incomodidad.

Aunque sus palabras parecían una simple anécdota, generaron especulaciones sobre favoritismos o maltrato por parte del jurado, lo que rápidamente escaló en redes sociales.

¿Cómo respondió el chef Poncho Cadena a las críticas?

Poncho Cadena no dejó pasar la polémica. Fiel a su estilo frontal, respondió con un mensaje claro: “Yo voté por que salieras, tu plato no fue el mejor”. El chef dejó claro que su decisión no tuvo nada que ver con lo personal, sino con la calidad del platillo presentado.

También aprovechó para subrayar que respeta el trabajo de Isaías como creador de contenido culinario, pero que ese día, simplemente, no entregó lo necesario para seguir en la competencia.

Además de defender su postura, Poncho le lanzó una propuesta inesperada: invitarlo a cocinar juntos durante tres días en alguno de sus restaurantes. “Vamos a sacar un servicio, y tú me vas a decir si soy o no una autoridad”, dijo, en un tono directo pero conciliador.

Lo cierto es que la controversia puso los reflectores sobre ambos chefs. Isaías ganó visibilidad en redes, mientras que Poncho Cadena se reafirmó como una figura con criterio firme dentro del reality.

Aunque no es la primera vez que MasterChef Celebrity vive un momento así, pocas veces un juez ha ofrecido a un exconcursante una oportunidad profesional tan concreta tras una salida polémica.

La historia todavía no termina. Isaías tiene ahora la opción de convertir el calor del escándalo en un trampolín para su carrera. Si decide aceptar la invitación, el verdadero reto podría no estar en el programa, sino en una cocina real, hombro a hombro con uno de los chefs más respetados del país.