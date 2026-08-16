MasterChef 24/7 | Flor vive un emotivo momento al reencontrarse con sus hijos
La competencia hizo una pausa para dar paso a uno de los momentos más emotivos de la noche, con la familia como protagonista.
Flor tuvo que bajar del balcón y entrar al Mundo MasterChef 24/7 donde recibió una inesperada sorpresa relacionada con sus hijos, quienes llegaron para sorprenderla durante la competencia. Anteriormente la participante había compartido que su familia es su principal motivación y que cada platillo que prepara está dedicado a sus hijos y a su esposo.