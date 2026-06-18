Se quemó los ahorros en el vicio | Programa Completo 18 de junio

David reconoce que su problema con las apuestas se convirtió en una situación que poco a poco fue afectando todos los aspectos de su vida. Lo que comenzó como una actividad recreativa terminó generando conflictos económicos, problemas familiares y una profunda crisis personal. Con el paso del tiempo, las pérdidas se acumularon y la confianza de sus seres queridos se fue deteriorando, hasta llegar a un punto donde su familia decidió tomar distancia. Ahora, David enfrenta las consecuencias de sus decisiones mientras reflexiona sobre el impacto que esta situación tuvo en quienes más quería y busca la manera de reconstruir su vida.

