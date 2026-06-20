¿Cómo se elige a los eliminados de MasterChef 24/7? Los 3 aspectos que toman en cuenta los jueces cada domingo

Para tener éxito en MasterChef 24/7 no siempre es suficiente cocinar bien, pues los participantes tienen que ser excelentes en diferentes rubros para conservar su lugar. Es por esto que cuando se llevan a cabo los domingos de eliminación, los chefs tienen la misión de evaluar minuciosamente cada platillo y asegurarse de que cumplan con el nivel de la competencia.

Así lo explicó a través de una serie de historias en Instagram la Chef Zahie Téllez, quien señaló que los expulsados se definen por 3 parámetros indiscutibles: el sabor, el emplatado y la composición de las recetas. De modo que si bien es importante que sepa bien, igualmente lo es que tenga una presentación atractiva y que se note que supieron manejar los ingredientes, incluso si el resultado final no fue el mejor.

"Para decidir quién sale depende del reto. Para mí, lo más importante es el sabor. Aunque si el sabor no es tan bueno, pero si la decoración es buena y el entendimiento de los ingredientes es bueno, entonces es ahí cuando depende de cada reto y en qué punto estamos", señaló la jueza, que desde ya advirtió sobre la nueva etapa que está por comenzar en MasterChef 24/7.

Ellos son TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 en riesgo de eliminación para el domingo 21 de junio

Julio

Daniela

Pablo

Antrax

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Luis

Lancer

Recuerda que puedes votar por tu participante favorito para darle la salvación del público en MasterChef 24/7. Solo tienes que ingresar al sitio web o app de Azteca UNO y repartir los 10 votos GRATIS.

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7? Así va la lista hasta la semana 5

Javier Lara "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, Nash

Arturo Santillán (el primero que se enfrentó a un inesperado reto doble)

Lourdes Cruz, "Lula"

Ricardo Cendejas

Y con la gala del domingo21 de junio, un sexto participante se unirá a los eliminados de MasterChef 24/7 al no poder comprobar que tienen el nivel que se necesita para seguir en la cocina más famosa de México. Además, está pendiente la resolución de María, quien lleva días ausente por una serie de complicaciones médicas.