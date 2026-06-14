MasterChef 24/7 | Comienza el tercer reto: Pablo regresa y las parrillas se encienden

El tercer reto de la noche arranca con toda la intensidad en MasterChef 24/7. Tras su regreso al mundo MasterChef, Pablo vuelve a integrarse a la competencia mientras las parrillas se encienden y los equipos se preparan para una nueva batalla culinaria. Los capitanes tendrán la responsabilidad de dirigir a sus compañeros y tomar decisiones clave para lograr los mejores resultados. Con la presión aumentando minuto a minuto, la gran pregunta es: ¿qué equipo logrará organizarse mejor, ejecutar los platillos con mayor precisión y conquistar a los chefs para quedarse con la victoria?