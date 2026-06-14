MasterChef 24/7 | Ixdit recibe una emotiva sorpresa de su hijo Santi

La emoción se apoderó de MasterChef 24/7 cuando Ixdit compartió lo mucho que significa su pequeño hijo en esta aventura culinaria. Mientras hablaba de los sacrificios y el esfuerzo que implica estar lejos de su familia, recibió una sorpresa que la hizo romper en lágrimas: una playera enviada por su hijo Santi como muestra de apoyo y cariño. El emotivo detalle le recordó la razón por la que lucha cada día dentro de la competencia y le dio una motivación extra para seguir persiguiendo sus sueños en la cocina más famosa de México.