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“Es un consejo ancestral": Luis comparte el secreto de su abuela para cocinar delicioso en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El cocinero asegura que siempre sigue este consejo dentro y fuera de MasterChef 24/7.

El secreto detrás del gran sazón de Luis en MasterChef 24/7 viene directo del hogar. El cocinero reveló que su máximo truco es un “consejo ancestral” heredado de su abuela, el cual aplica estrictamente dentro y fuera del reality. La técnica consiste en quemar un diente de ajo y un trozo de cebolla en el aceite antes de incorporar el resto de los ingredientes. Este sencillo paso aromatiza la grasa, aportando una profundidad de sabor única a sus platillos.

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