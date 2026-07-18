“No se van a ir ellos": Luis confiesa que no podría competir con estos cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luis abrió el corazón en MasterChef 24/7 al confesar sus temores frente a la competencia más dura, admitiendo con franqueza: “No se van a ir ellos”. El cocinero reconoció que, ante un duelo directo contra Jazmín, Flor o Daniela, él sería el eliminado debido al incondicional apoyo del público que siempre las salva.