“No se van a ir ellos": Luis confiesa que no podría competir con estos cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero admite que hay participantes más fuertes que él en MasterChef 24/7.
Luis abrió el corazón en MasterChef 24/7 al confesar sus temores frente a la competencia más dura, admitiendo con franqueza: “No se van a ir ellos”. El cocinero reconoció que, ante un duelo directo contra Jazmín, Flor o Daniela, él sería el eliminado debido al incondicional apoyo del público que siempre las salva.