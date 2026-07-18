“Yo vengo a cocinar pero que no se metan conmigo": Claudia lanza una fuerte advertencia en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Durante la jornada de descanso de este sábado, donde la falta de gala permitió a los cocineros estudiar y platicar, la tensión no disminuyó en MasterChef 24/7. Claudia aprovechó la calma para lanzar un contundente comentario, el cual compartió con Ixdit, pero extensible a todo el grupo: “Yo vengo a cocinar pero que no se metan conmigo”. Dejando las cosas claras desde su estación, la participante marcó territorio y advirtió que no tolerará distracciones ni provocaciones en su camino hacia el triunfo.