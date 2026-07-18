“No se puede decir nada": Jazmín se sorprende cuando Antrax se enoja con ella por esto en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este sábado, aprovechando que no hay gala en MasterChef 24/7, varios cocineros se dedicaron a repasar sus lecciones y prepararse para el domingo de eliminación. Jazmín y Antrax estudiaron juntos, sin embargo, la tensión llegó cuando él le pidió a ella que sacara una hoja para recordar lo aprendido en clase y la cocinera le confesó que no la tenía.