“No es bueno enojarse": Flor aconseja a sus compañeros de MasterChef 24/7 luego de las tensiones (VIDEO)

Tras las crecientes tensiones en MasterChef 24/7, Flor aprovechó este sábado de relajación para compartir con los cocineros un sabio consejo: “No es bueno enojarse”. Florecita aseguró que no vale la pena engancharse con la frustración, a pesar de los días tan complejos que han vivido en el foro. La cocinera habló desde la empatía, pues incluso ella recibió un fuerte regaño de los jueces que la mandó directo a delantal negro, pero prefiere mantener la calma.