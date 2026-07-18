“A mí me peluseaba": Nora dice que este cocinero no confiaba en ella en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Conversando con Luis, la cocinera afirmó sin filtros: “A mí me peluseaba”, refiriéndose a Ramahá, de quien aseguró que no confiaba en sus capacidades culinarias. Ambos participantes coincidieron en que el sinaloense es sumamente desconfiado y que, en ocasiones, les resulta una tarea muy difícil lidiar con su complicada personalidad dentro de las cocinas del reality.