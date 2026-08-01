“Eso es lo que no han entendido": Luis imita a los Chefs de MasterChef 24/7 y los manda a todos con mandil negro (VIDEO)
El cocinero mostró sus dotes actorales y dejó en claro que tiene bien estudiados los movimientos y palabras de los jueces de MasterChef 24/7.
Los momentos de tensión en MasterChef 24/7 tuvieron un respiro gracias a Luis, quien sorprendió a sus compañeros sacando a relucir sus dotes actorales. Demostrando que tiene perfectamente estudiados los gestos, la postura y las muletillas de los jueces, el participante soltó un imponente: “ponte el mandil negro”.